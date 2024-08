Ultim'ora Tmw - Il San Paolo accelera per Mario Rui: si cerca l'intesa col Napoli, le ultime

Il San Paolo prova ad accelerare per Mario Rui: il difensore portoghese del Napoli ha sul tavolo una proposta del club brasiliano.

Il San Paolo prova ad accelerare per Mario Rui: il difensore portoghese del Napoli ha sul tavolo una proposta del club brasiliano. Secondo quanto raccolto da Tmw, i contatti ci sono per trovare una quadratura fra il calciatore e la società, anche se poi servirebbe trovarlo anche con il Napoli. Gli azzurri chiedono un indennizzo minimo per liberarlo, ma poi probabilmente dovrebbero prevedere una buonuscita.

Per Mario Rui c'è un contratto sul tavolo fino al 31 dicembre del 2026. Sei mesi in più rispetto a quanto attualmente concordato con i partenopei che, però, hanno l'intenzione di accontentare il portoghese per il suo nuovo step di carriera. In questo momento sono in stand by le situazioni con Porto, Benfica e Sporting di Lisbona, che negli scorsi mesi sembravano in anticipo su tutta la concorrenza.

C'è però ottimismo per vedere Mario Rui in Brasile. Gli sviluppi però arriveranno nelle prossime ore. Nelle scorse settimane il difensore aveva rifiutato il trasferimento in Spagna, al Real Valladolid, sebbene fosse fuori dal progetto. Sbarcato a Napoli nel 2017, con la maglia del club partenopeo ha collezionato oltre 220 presenze e ha realizzato tre gol. Percepisce due milioni e mezzo netti a stagione fino al 30 giugno del 2026.