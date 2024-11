Tmw - Ismajli show con l’Empoli: anche il Napoli tiene d’occhio il centrale albanese

Ardian Ismajli ha fatto una lunga gavetta prima di finire nelle prime pagine. Prima di diventare un uomo mercato da grande squadra, lui che in Kosovo, in Croazia, in Italia, non ha mai vinto neanche un titolo. A ventotto anni, è pronto per il grande salto e la stagione che sta vivendo da leader assoluto della difesa dell'ottimo Empoli di Roberto D'Aversa, uno che di fasi difensive se ne intende, lo conferma. A scriverlo è TuttoMercatoWeb.com.

La lunga gavetta di Ismajli

Nato e cresciuto in Kosovo, inizia a giocare poi in Croazia dove passa nelle giovanili dell'Hajduk Spalato. Quattro anni in prima squadra, lo iniziano da subito a seguire le squadre italiane. Prima il Bologna e l'Atalanta, poi il Lecce. Ci prova il Torino ma non trova l'intesa, poi pure l'Hellas Verona ma il centrale non convince l'allora tecnico Ivan Juric. Sicché lo Spezia accelera nell'estate del 2020: all'Hajduk vanno 2,5 milioni di euro e il nazionale albanese va a rinforzare il reparto arretrato di Vincenzo Italiano. Un anno dopo, ecco l'Empoli: il greco Nikolaou va in Liguria, Ismajli in Toscana, il resto è storia recente.

Chi vuole il nazionale albanese

In tre anni, il rendimento di Ismajli cresce, lo osservano da vicino da mezza Europa ma il club di Corsi resiste. Questa è la stagione della consacrazione e anche stavolta gli azzurri ci hanno visto lungo. Cristiano Giuntoli è da lungo tempo un suo estimatore, dai tempi del Napoli e dunque anche ora per la Juventus. Gli azzurri altrettanto, e ora pure l'Inter che cerca un difensore affidabile, esperto, roccioso, di qualità. Dopo una lunga gavetta, ecco il profilo perfetto.