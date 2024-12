Tmw - Meret, novità sul rinnovo: accordo sulla durata del contratto, cosa manca per chiudere

Continua la trattativa tra il Napoli e Alex Meret per il rinnovo del contratto del portiere. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club partenopeo e l'estremo difensore hanno raggiunto un accordo sulla durata del prolungamento, con la firma che, se dovesse arrivare, sarà fino al 30 giugno 2028.

Manca però ancora quello sull'ingaggio, con la differenza tra le parti che per il momento non è così sottile. Nelle prossime settimane andranno comunque avanti i colloqui e si lavorerà per riuscire a trovare l'intera. Il giocatore vuole restare al Napoli e per questo motivo si respira fiducia per la definitiva fumata bianca.

Le parole di Meret dopo la sconfitta contro la Lazio.

"Penso che in generale sia stata una buona gara, abbiamo tenuto la palla per gran parte della partita, provando a mettere in difficoltà e creare pericoli. Siamo arrivati molte volte nella loro area, però stati poco precisi e cinici, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. La fase difensiva penso sia stata buona, abbiamo concesso due o tre occasioni: loro sono stati bravi ed anche un po’ fortunati con deviazione a trovare il gol. Sicuramente non è stata una partita negativa, dobbiamo continuare su questa strada e pensare già alla prossima".