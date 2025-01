Tmw - Napoli in pressing per Veiga del Chelsea, ma ci pensa anche l'OM di De Zerbi

vedi letture

Il nome di Renato Veiga (21 anni) è emerso negli ultimi giorni come un profilo seguito da Juventus e Napoli. Difensore portoghese classe 2003, il Chelsea lo ha acquistato in estate dagli svizzeri del Basilea per circa 15 milioni di euro e in questa prima parte di stagione Maresca lo ha utilizzato prevalentemente in Conference League

Secondo Tmw, l'identikit di Veiga ad oggi, sembra però più caldo per il Napoli che non per la Juventus, orientata ad altri tipi di profili per arricchire la batteria arretrata a disposizione del tecnico Thiago Motta. Veiga però non ha ammiratori solamente in Italia, per quanto comunque collegati con il nostro paese. Il 21enne portoghese, cresciuto nel vivaio dello Sporting Clube de Portugal, è infatti un oggetto del desiderio di mister De Zerbi, intenzionato a portarlo con sé all'Olympique Marsiglia.