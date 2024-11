Tmw - Non solo Ismajli e Kiwior: il Napoli monitora altri tre profili per la difesa

Manca ormai poco più di un mese all'apertura della finestra invernale di calciomercato e le squadre iniziano già a movimentarsi. Il Napoli di Antonio Conte è probabile che cercherà di piazzare alcuni colpi nei punti più deboli della "panchina", a questo proposito arrivano notizie dell'ultim'ora da Tuttomercatoweb.com con l'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini:

"Anche il Napoli è sempre operativo. Il club azzurro è alla ricerca di un innesto in difesa. La coppia Buongiorno-Rrahmani rappresenta una garanzia ma l’idea della società è di arricchire ulteriormente il reparto a livello qualitativo. Kiwior dell’Arsenal resta un’ipotesi ma è chiaro che il Napoli guarda anche oltre. Tra i giocatori monitorati c’è anche Itakura del Mönchengladbach. Da capire quali potrebbero essere in questo caso i margini di manovra.

In Italia c’è invece una pista che va tenuta sotto controllo e porta a Ismajli, che ad Empoli sta facendo molto bene.

Tornando ai profili all’estero c’è da considerare anche quello di Omeragic, classe 2002, nazionale svizzero in forza al Montpellier. Al momento però nessun discorso approfondito. Il club azzurro segue anche con interesse Cunha, classe 2005 del Santos. I brasiliani lo valutano già tantissimo. Anche l’Atalanta è interessata. I discorsi sono prematuri ma il Napoli lo sta monitorando. Per quanto riguarda l’attacco Simeone ha richieste ma non si muoverà nella sessione invernale".