Tmw - Osimhen, la Juve ci pensa per l'estate: è lui l'alternativa a Kolo Muani

vedi letture

Victor Osimhen in questo momento si trova al Galatasaray ma solo a titolo temporaneo dal Napoli: a luglio scadrà il prestito e con tutta probabilità gli verrà trovata una nuova sistemazione. Tra le varie possibilità, c'è anche la Juventus che lo considera la principale alternativa in caso non riesca ad acquistare Kolo Muani. Lo fa sapere il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TMW:

"Juventus, per l’attacco le idee sono chiare. Il club bianconero è molto soddisfatto dell’impatto avuto da Kolo Muani. Il francese è arrivato a gennaio con la formula del prestito secco. L’obiettivo è tenerlo anche per la prossima stagione. Giuntoli sta valutando quale può essere la strada giusta da percorrere. È praticamente da escludere al momento un acquisto a titolo definitivo visto che il Paris Saint Germain non chiede meno di 75 milioni anche per una questione di bilancio. E allora l’intenzione è quella di provare a convincere il club francese magari puntando su un prestito oneroso con diritto di riscatto alto fissato per giugno 2026.

Kolo Muani alla Juventus si trova molto bene e questi segnali possono aiutare parecchio il club bianconero per una conclusione positiva dell’operazione. L’ingaggio non è basso, intorno ai 6 milioni di euro, ma sicuramente sostenibile. In questi mesi insomma i contatti andranno avanti per trovare la quadratura del cerchio. Kolo Muani ma non solo. Visto che il rinnovo di Vlahovic è fermo, la sua cessione è sempre più probabile e per questo la Juventus ha in testa Osimhen, che a fine campionato rientrerà al Napoli dal Galatasaray. La trattativa non è semplice ma i bianconeri proveranno a trovare un accordo con il club del presidente De Laurentiis".