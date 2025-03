Tmw - Osimhen, sarà asta a giugno: Giuntoli lo sogna, ci sono pure due club inglesi

Victor Osimhen è autore di una straordinaria stagione con il Galatasaray: è capocannoniere della Super Lig e sta trascinando la sua squadra in testa alla classifica a suon di gol. Il cartellino del nigeriano è però ancora di proprietà del Napoli, dove farà ritorno il 30 giugno per poi cercare l'accordo con un nuovo club. A riferire le ultime sull'argomento è il giornalista Niccolò Ceccarini che nel suo editoriale su TMW scrive:

"Intanto a fine stagione poi dopo l’esperienza con il Galatasaray rientrerà anche Osimhen. Non è certo un segreto che sia il grande obiettivo della Juventus per il prossimo anno. Giuntoli lo conosce bene e lo considera il rinforzo ideale per l’attacco bianconero anche alla luce della sempre più probabile partenza di Vlahovic. Il vero nodo per la Juventus è impostare una trattativa con il Napoli a certe condizioni economiche. Osimhen ha molto mercato e soprattutto piace tanto in Premier League.

Ha una clausola rescissoria che vale solo per l’estero di 75 milioni. Il Manchester United è pronto a cambiare ancora nel settore offensivo e il nigeriano è considerato un rinforzo ideale. Su di lui c’è anche l’Arsenal, che ha messo nel mirino da tempo anche Kean e Vlahovic. Sullo sfondo rimane sempre il Paris Saint Germain, che subito dopo lo scudetto si era fatto avanti con decisione senza riuscire a concretizzare l’operazione. Insomma Osimhen è destinato ad essere uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato estivo".