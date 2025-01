Tmw - Simeone, il Torino insiste: il Napoli fissa la cifra per la cessione

vedi letture

Il Torino continua la ricerca dell'attaccante centrale per sostituire Duvan Zapata, infortunatosi gravemente ad inizio stagione. Tra i nomi in lista c'è sempre quello di Giovanni Simeone, ma il Napoli ha sempre fatto muro alla cessione ed i granata avevano virato su altri obiettivi. L'ultimo Beto dell'Everton, ma l'infortunio di Calvert-Lewin ha bloccato anche questa strada.

Così, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Torino si è fatto di nuovo avanti per il Cholito. Ci sono stati altri sondaggi negli ultimi giorni, ma la posizione del Napoli non è cambiata: il club azzurro non ha intenzione di privarsi dell'attaccante argentino salvo offerte irrinunciabili, per questo il prezzo è fissato oltre i 15 milioni di euro. La sensazione dunque è che Simeone non cambierà squadra in questa finestra di mercato.