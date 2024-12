Tre annunci sotto l'Albero di Natale: il triplo regalo per Conte

vedi letture

Il mercato del Napoli si avvicina, tra cessioni e possibili arrivi è di grande attualità il tema relativo ai rinnovi di contratto. Ci sono tre annunci sotto l’albero di Natale: il primo è quello di Kvaratskhelia. Trattativa in dirittura d’arrivo per il suo rinnovo di contratto con aumento di ingaggio e soprattutto clausola rescissoria. Stavolta forse ci siamo per davvero.

Il secondo rinnovo è quello di Alex Meret. Contatti avviati tra le parti, accordo sempre più vicino. Infine quello teoricamente più facile, ovvero il prolungamento di contratto di Mathias Olivera, arrivato a Napoli nel 2022 proprio come Kvaratskhelia. Tre firme, tre annunci attesi a giorni: il Napoli blinda altri tre calciatori, un regalo sotto l’albero per Antonio Conte.