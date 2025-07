Tre colpi per Dimaro! KK: dopo Lang il Napoli perfezionerà Beukema e Juanlu

Noa Lang arriverà in Italia a inizio settimana prossima per le visite mediche e la firma sul contratto. Il 17 luglio partirà insieme al resto della squadra per il Trentino, dove il Napoli sarà impegnato in ritiro - a Dimaro-Folgarida per la quattordicesima volta - fino al 27 luglio. Ed entro il ritiro di Dimaro il Napoli vuole chiudere anche per Sam Beukema dal Bologna e Juanlu Sanchez dal Siviglia. Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli.

Valter De Maggio, direttore dell'emittente radiofonica, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così: "Considerando che molti calciatori sono sul mercato e che saranno tanti quelli che dovranno partire per Dimaro, c'è da capire se andranno davvero in ritiro oppure faranno un ritiro ad personam a Castel Volturno, in attesa della cessione. Questo lo scopriremo quando arriveranno i convocati ufficiali".