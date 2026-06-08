Calciomercato Napoli, novità su Anguissa? Allegri ha preso una prima decisione

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Calciomercato Napoli, futuro Anguissa: Allegri vuole vederci chiaro e chiederà un confronto col giocatore prima di cederlo eventualmente.

Il futuro di Frank Anguissa resta uno dei temi più delicati in casa Napoli. Il centrocampista camerunese ha un contratto in scadenza nel 2027 e, al momento, non si registrano passi avanti concreti per il rinnovo. Una situazione che impone riflessioni al club, intenzionato a evitare il rischio di ritrovarsi con un giocatore di primo piano vicino alla scadenza. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri considera Anguissa una pedina importante e prima di prendere qualsiasi decisione vorrebbe incontrarlo personalmente.

Calciomercato Napoli, futuro Anguissa: Allegri vuole vederci chiaro

"Anguissa è il depositario delle verità future della mediana", scrive la rosea, sottolineando come una sua permanenza spingerebbe il Napoli a confermare gran parte dell'attuale assetto di centrocampo. Allegri sarebbe intenzionato a confrontarsi direttamente con il giocatore per capire motivazioni e prospettive, soprattutto dopo una stagione complicata che avrebbe lasciato qualche scoria. Dal colloquio potrebbe dipendere una parte importante delle strategie azzurre per il prossimo mercato.