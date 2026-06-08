Retroscena Allegri: ADL voleva annunciarlo prima di partire! Contatti col Milan
L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua, ma la fumata bianca viene considerata ormai soltanto una questione di tempo. Secondo quanto riportato da Il Roma, Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto annunciare il nuovo allenatore prima della partenza per Los Angeles. A rallentare l'operazione sarebbero però gli ultimi aspetti da definire tra il tecnico livornese e il Milan.
Allegri-Milan, scende in campo De Laurentiis
Il quotidiano riferisce che il presidente azzurro starebbe seguendo personalmente la vicenda, nella speranza che il club rossonero possa formalizzare al più presto la liberazione dell'ex allenatore. Una volta completato l'iter burocratico, De Laurentiis sarebbe pronto a dare il benvenuto ad Allegri direttamente dagli Stati Uniti, attraverso i suoi canali social. La presentazione ufficiale, invece, dovrebbe avvenire al ritorno del patron in Italia.
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