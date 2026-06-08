Juventus su due centrocampisti azzurri: 'no' secco del Napoli
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Calciomercato Napoli, su Anguissa e Lobotka c'è la Juventus. Ma il club azzurro non li cederà alla Vecchia Signora.
Il calciomercato del Napoli a breve entrerà nel vivo, in attesa della nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore azzurro. Sul fronte uscite non trovano conferma le voci che ipotizzavano possibili inserimenti della Juventus per Stanislav Lobotka e Frank Anguissa.
Anguissa-Lobotka, niente Juventus
Al momento il Napoli non avrebbe aperto ad alcuna trattativa con il club bianconero per i due centrocampisti, considerati ancora elementi centrali nelle valutazioni della società in vista della prossima stagione. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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