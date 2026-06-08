Insigne e Mazzarri di nuovo insieme? Contatti per portarlo in Grecia

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Lorenzo Insigne potrebbe raggiungere Walter Mazzarri all'Iraklis dopo l'esperienza condivisa ormai tanti anni fa al Napoli.

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe incrociare nuovamente quello di Walter Mazzarri. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il nuovo allenatore dell'Iraklis avrebbe indicato l'ex capitano del Napoli come uno dei profili ideali per rinforzare la squadra greca. Per l'attaccante di Frattamaggiore si tratterebbe di una nuova avventura dopo l'esperienza in MLS e l'ultima stagione al Pescara, conclusa con l'amara retrocessione in Serie C. L'ipotesi Grecia, al momento, resta una suggestione di mercato, ma avrebbe basi concrete.

Futuro Insigne in Grecia? Contatti con Mazzarri

L'Iraklis avrebbe infatti già avviato i primi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione. Per i tifosi del Napoli sarebbe un curioso incrocio tra due protagonisti di una delle epoche più amate della storia recente azzurra: Insigne e Mazzarri potrebbero ritrovarsi insieme, stavolta lontano dall'ombra del Vesuvio e con vista sul campionato greco