Calciomercato Napoli, su Beukema c'è ancora il Liverpool! È in lista per il dopo-Konatè
Goncalo Inacio: è questo il difensore chiesto da mister Andoni Iraola per sostituire Ibrahima Konaté (andato al Real Madrid a parametro zero) al centro della sua retroguardia. Lo riporta CaughtOffside, secondo il quale il nuovo allenatore del Liverpool avrebbe indicato ai suoi uomini mercato proprio il nome del mancino portoghese dello Sporting CP, in quanto centrale dotato di buona gestione della palla per costruire rapidamente il gioco dalla linea difensiva, apportando inoltre una notevole aggressività nei duelli individuali.
Calciomercato Napoli, Beukema ancora sulla lista del Liverpool
L'elenco dei candidati che la dirigenza dei Reds sta valutando non si ferma qui e contempla delle alternative. In questa lista secondaria spicca per esempio la presenza di Sam Beukema del Napoli, reduce da una stagione altalenante dopo aver lasciato il Bologna per vestire la maglia degli ex campioni d'Italia. Per l'olandese si contano 32 presenze con 2 reti tra le fila azzurre.
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