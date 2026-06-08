Gila-Napoli, Sky: la Lazio fa muro, vuole portarlo a scadenza: il motivo

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Napoli su Gila, ma la Lazio resiste: pesa la clausola col Real Madrid.

Il Napoli ha come primo obiettivo per rinforzare la difesa Mario Gila, che però al momento è bloccato dalla Lazio. Sulla trattativa ha riferito gli ultimi aggiornamenti ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: "La Lazio continua a fare muro per Gila. La sua volontà, a questo punto, sarebbe quella di portare il giocatore a scadenza nel 2027".

Sulla cessione di Gila pesa la percenutale di rivendita

"Anche perché la situazione contrattuale di Gila è particolare: lui ha una scadenza di contratto, sì, ma non solo. Ha anche una clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita a favore del Real Madrid. Quindi l'incasso che eventualmente farebbe la Lazio su un giocatore con un solo anno di contratto verrebbe diviso a metà e la Lazio perderebbe comunque un titolare. Per questo non è disposta a cedere il giocatore".