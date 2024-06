Tutti pazzi per Leoni, concorrenza per il talentino 2006 della Samp: pronta un'asta?

Sul centrale ci sarebbero le attenzioni dei top club italiani, in primis Inter e Napoli.

Tutti pazzi per Giovanni Leoni. Il difensore della Sampdoria è reduce da un ottimo spezzone di campionato. Giocatore molto giovane, compirà 18 anni a dicembre, ma con il piglio di chi è consapevole dei propri mezzi. Certo, gli errori sono alla base del processo di crescita del ragazzo e nei sei mesi trascorsi all'ombra della Lanterna non sono mancati. Ciò nonostante, vuoi per le qualità vuoi anche per una situazione infortuni che non ha lasciato in pace un attimo Andrea Pirlo, è stato impiegato con regolarità. "Non guardo la carta d'identità", è il messaggio che emergeva dalle dichiarazioni dell'allenatore blucerchiato che lo ha impiegato in dodici occasioni la stagione scorsa.

Riscatto e nuovo contratto

Arrivato in punta di piedi in prestito con diritto di riscatto dal Padova grazie ad un'intuizione della squadra mercato capitanata da Andrea Mancini, Leoni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella prima squadra debuttando in cadetteria e andando a segno nella sfida di Palermo in regular season, approfittando di un'incomprensione fra portiere e difensore. E il club di Matteo Manfredi non ha perso neanche un attimo esercitando l'opzione di riscatto per 1,5 milioni di euro e offendo al giocatore un contratto triennale che andrà in scadenza nel 2027.

Pronta un'asta?

La sensazione però è che il cartellino non resti a lungo nelle mani della Sampdoria. Sul centrale ci sarebbero le attenzioni dei top club italiani, in primis Inter e Napoli. Sullo sfondo anche il Torino sarebbe interessato a lui. Non è escluso che possa scatenarsi un'asta con l'inserimento magari di elementi come contropartite così come anche l'eventuale permanenza a Genova in prestito. Oppure che la società decida di attendere alla cessione. La palla passa al nuovo responsabile dell'area tecnica Pietro Accardi. Alle prese con la costruzione di un organico che possa recitare da protagonista in Serie B. A riferirlo è TMW.