Tutto su Kang-In Lee: l'attaccante coinvolto nella trattativa Osimhen-PSG

L'agente di Victor Osimhen, Calenda, si è recato a Parigi proprio oggi 15 luglio per valutare la situazione del suo assistito col club campione di Francia. Ancora oggi il Paris Saint Germain non si mostra disposto a pagare la clausola rescissoria del nigeriano, ma come riporta Sky prova ad abbassare il prezzo inserendo delle contropartite: Carlos Soler, Nordi Mukiele e Kang-In Lee sono i tre giocatori offerti al Napoli, di cui solo l'ultimo è di gradimento degli azzurri.

Kang-In Lee è un attaccante sudcoreano, mancino classe 2001 in campo gioca nel ruolo di ala destra (ma sa giocare anche nel mezzo spazio come trequartista), proprio dove il Napoli vuole intervenire sul mercato e per cui sono stati già fatti diversi nomi come Greenwood, Berardi, Chiesa. Il giovane attaccante al suo primo anno col PSG non ha trovato molto spazio: ha collezionato 36 presenze (solo 24 da titolare) mettendo a referto 5 gol e 5 assist. Il suo valore di mercato attuale è stimato intorno ai 25 milioni di euro (Transfermarkt), cifra vicina ai 22 milioni che i parigini sborsarono per acquistarlo la scorsa stagione.