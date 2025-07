Tuttosport a sorpresa: "Gatti rifiuta il Napoli!", ma la prima scelta è sempre stata Beukema

Federico Gatti è ormai a un passo dal rinnovo con la Juventus. Come riportato da Tuttosport mancherebbe soltanto l'ufficialità che arriverà però non prima del rientro dalle vacanze per questioni logistiche, motivo per cui sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Il rinnovo dovrebbe arrivare sino al 2030 con uno stipendio attorno ai 2,5 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Una cifra inferiore a quanto offerto dal Napoli a cui Gatti avrebbe però detto no. Il Napoli, però, ha sempre messo in cima alla lista per il ruolo di centrale Beukema del Bologna per cui l'accordo è ormai a un passo. Affare da 32 milioni più bonus.

Il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche la prossima settimana assieme a Noa Lang prima del ritiro di Dimaro. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.