Tuttosport svela la cifra che la Juve può risparmiare con Danilo subito via

vedi letture

C’è una novità importante sul futuro di Danilo, difensore della Juventus che tanto piace al Napoli di Antonio Conte. Il brasiliano è uscita e non rinnoverà il proprio contratto. Secondo quanto scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, l'ex City potrebbe partire già a gennaio.

Un’uscita "che permetterebbe di risparmiare al club circa 4 milioni lordi di stipendio e magari ricavare pure un indennizzo o una contropartita". Il Napoli è alla finestra per il duttile jolly di difesa. Sono tanti calciatori coinvolti, tra questi anche Raspadori che piace a Thiago Motta - ma anche all'Atalanta - e Fagioli nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo, ma la notizia è una in modo particolare: Danilo può lasciare subito la Juventus e il Napoli c’è.