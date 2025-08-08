Un altro napoletano al Napoli? Gli azzurri guardano anche a Firenze per il centrocampo

vedi letture

Escluso l'arrivo di Sohm, il fine luglio ed inizio agosto della Fiorentina si è concentrato sui rinnovi, soprattutto quello Rolando Mandragora. La trattativa, scrive il Corriere dello Sport, non è mai decollata, nonostante l’incontro tra le parti avvenuto a luglio e di cui ha fatto menzione uno degli agenti del centrocampista, Stefano Antonelli. Secondo quanto filtra dal club, si legge sul quotidiano, ci sarà un nuovo confronto nei prossimi giorni per conoscere la reale volontà del giocatore e del suo entourage che, a suo tempo, avevano fatto capire di aspirare un ingaggio più alto degli attuali 1,5 milioni.

I procuratori di Mandragora sono convinti di poter attendere l’addio di qualche esubero - e del suo stipendio - per sperare in un trattamento migliore possibile. La Fiorentina invece vuole capire se sia possibile negoziare più o meno alle stesse cifre della passata stagione, o se ancora oggi l’entourage del ragazzo punti a un aumento sensibile. In quest’ultimo caso non è da escludere una cessione del classe ’97. Su di lui continua a mantenere interesse vivo il Real Betis, così come il Bologna ed il Napoli.