Un esterno destro a gennaio? Schira: "Due nomi restano nel mirino per gennaio"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Nicolò Schira, esperto di calciomercato: "Quella del Napoli è una rosa forte, di livello, mancherebbe solo un esterno per essere super completa. Se fosse andato via Osimhen, sicuramente ci sarebbe stato denaro da investire per un esterno importante, ma eventualmente arriverà a gennaio. Il mercato del Napoli è stato faraonico, De Laurentiis non aveva mai speso così tanto nel suo ventennale.

Credo che l’Inter sia ancora un gradino sopra tutte, quest’anno penso che il Napoli possa arrivare tra le prime tre. Osimhen in Turchia? Il Napoli aveva un problema e l’ha risolto. Per me è uno 0-0, erano arrivati ad una situazione che era un punto di non ritorno per tutti. Un esterno per il Napoli? Due nomi che piacciono sono Ebimbe dell’Eintracht, Tchatchoua del Verona, credo rimarranno nei radar del Napoli perché hanno caretteristiche congeniali al gioco di Conte. Non escludo che proverà anche il 4-3-3. Cagliari-Napoli, vedremo già il Napoli di Conte? Conte è un grande allenatore, ma vedere il suo gioco sarà un processo lungo. È un allenatore maniacale e serve tempo. Servirà almeno un mese, probabilmente dopo la sosta di ottobre".