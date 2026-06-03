Napoli-Alajbegovic, la concorrenza aumenta: un’altra italiana si unisce alla corsa

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La Fiorentina entra nella corsa per Karem Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen.

C’è anche la Fiorentina sulle tracce di Karem Alajbegovic, giovane talento bosniaco classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il calciatore, reduce da una stagione in prestito al Salisburgo, avrebbe già espresso la propria preferenza per un trasferimento in Italia, dove diversi club di Serie A lo stanno seguendo con grande attenzione. L’interesse nei suoi confronti è cresciuto soprattutto dopo la brillante prestazione offerta a Zenica contro la Nazionale italiana.

La corsa al talento bosniaco e la concorrenza della Serie A

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma resta al momento la società in vantaggio nella corsa al giovane esterno offensivo, ma la situazione è tutt’altro che definita. Sul giocatore, infatti, si registra anche l’interesse concreto di Napoli, Atalanta e Fiorentina, tutte pronte a inserirsi per provare a strappare il talento al club tedesco. Una concorrenza serrata che potrebbe rendere la trattativa lunga e complessa, con diversi scenari ancora aperti sul futuro del classe 2007.