Elmas, niente riscatto! Il Napoli ha cercato lo sconto: no del Lipsia

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Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la cifra richiesta dal club tedesco è stata giudicata troppo elevata dalla dirigenza partenopea.

Eljif Elmas non vestirà la maglia del Napoli a titolo definitivo nella prossima stagione. Il club azzurro, infatti, ha deciso di non esercitare l'opzione di acquisto fissata a 16 milioni di euro per rilevare il centrocampista dal Lipsia. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la cifra richiesta dal club tedesco è stata giudicata troppo elevata dalla dirigenza partenopea.

Retroscena Elmas, il Napoli ha chiesto lo sconto al Lipsia

Per questo motivo, il Napoli avrebbe tentato di intavolare una trattativa con il Lipsia per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Il tentativo, tuttavia, non ha prodotto gli effetti sperati. Il Lipsia ha infatti respinto la proposta avanzata dagli azzurri, confermando la propria valutazione economica del giocatore e chiudendo di fatto la porta a una possibile permanenza di Elmas a condizioni differenti. Di conseguenza, il Napoli non procederà con il riscatto del centrocampista macedone, che farà ritorno al club proprietario del suo cartellino.