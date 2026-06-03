Rabiot pallino di ADL, lo segue da sette anni. C'è un retroscena del 2019

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Oggi alle 20:20 Calciomercato Napoli di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Adrien Rabiot piace tanto al Napoli e a De Laurentiis. Per il Milan non è incedibile e spera di averlo con sé anche Allegri