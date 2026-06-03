Rabiot pallino di ADL, lo segue da sette anni. C'è un retroscena del 2019
Adrien Rabiot torna a essere un nome caldo per il mercato del Napoli. Il centrocampista francese rappresenta da tempo uno degli obiettivi più apprezzati dal presidente Aurelio De Laurentiis, che già nell’estate del 2019 era arrivato molto vicino al suo ingaggio. Lo rivela Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. In quella circostanza, però, il giocatore scelse di andare alla Juventus. Nonostante ciò, l’interesse del club azzurro nei suoi confronti non è mai venuto meno.
Rabiot-Napoli, un profilo che convince la dirigenza
De Laurentiis segue Rabiot da circa sette anni e continua a considerarlo un elemento di grande valore per qualità tecniche, esperienza internazionale e personalità. Un apprezzamento condiviso anche dal direttore sportivo Giovanni Manna, che vede nel francese un profilo in grado di garantire qualità e affidabilità al centrocampo.
Anche Allegri spinge per Rabiot a Napoli
A rafforzare ulteriormente la stima nei confronti del giocatore c’è anche Massimiliano Allegri, che lo ha allenato e ne conosce bene caratteristiche e potenziale. Per questo motivo il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione dell’ex bianconero, valutando ogni possibile sviluppo in vista delle prossime mosse di mercato.
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