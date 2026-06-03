Retroscena Elmas: ADL voleva acquistarlo a 10-11mln, il Lipsia ha detto no

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Elmas saluta Napoli e torna in Germania. Il Lipsia ha detto no alla proposta di De Laurentiis per acquistarlo: il retroscena

Il futuro di Eljif Elmas è ancora tutto da definire. Il centrocampista macedone classe 1999 saluta Napoli. Ma il club azzurro aveva comunque provato a riscattarlo. La società di De Laurentiis ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto concordato la scorsa estate con il Red Bull Lipsia, quando il giocatore era tornato in Campania con la formula del prestito oneroso. A pesare sulla scelta del Napoli è soprattutto la valutazione fissata per l’acquisto a titolo definitivo: i 17 milioni di euro previsti dall’accordo sono stati ritenuti eccessivi dai vertici del club. Una decisione maturata nel corso delle ultime settimane e che porterà alla separazione con un calciatore che aveva lasciato un segno importante nella storia recente del Napoli, contribuendo alla conquista del terzo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti.

Napoli, nessuno sconto dal Lipsia per Elmas

Prima di chiudere definitivamente il capitolo Elmas, il Napoli ha comunque provato a verificare la possibilità di rinegoziare le condizioni dell’operazione. Il club di Aurelio De Laurentiis ha sondato il terreno con la società tedesca, manifestando la disponibilità a chiudere l’affare per una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni di euro.

Il Lipsia ha detto 'no' ed Elmas saluta Napoli

Una proposta significativamente inferiore rispetto a quella pattuita inizialmente, che però non ha trovato apertura da parte del Red Bull Lipsia. Il club tedesco ha respinto subito ogni ipotesi di riduzione del prezzo, chiudendo di fatto ogni margine di trattativa e spingendo il Napoli verso la decisione definitiva di rinunciare al riscatto del centrocampista macedone.