Elmas-Napoli, l'annuncio di Romano: "Niente riscatto, dovrà trovare nuovo club"

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Calciomercato Napoli, Elmas saluta il Maradona e torna al Lipsia. Il club di De Laurentiis non lo riscatterà

Il futuro di Eljif Elmas sembra ormai lontano dal Napoli. Le indicazioni emerse alla fine di aprile hanno trovato conferma nelle ultime settimane, come riferito da Fabrizio Romano, esperto di mercato: il club azzurro non eserciterà il diritto di riscatto per il centrocampista macedone, chiudendo di fatto ogni possibilità di permanenza.

Elmas, scelta definita tra Napoli e Lipsia

La decisione è stata già comunicata al Lipsia, proprietario del cartellino del giocatore, che è stato informato della volontà del Napoli di non procedere con l’acquisto a titolo definitivo. Una scelta maturata dopo le valutazioni tecniche e strategiche effettuate dal club in vista della prossima stagione.

Elmas deve trovare nuova squadra

Per Elmas si aprirà ora una nuova fase della carriera. Il centrocampista è infatti destinato a cercare una nuova sistemazione e a valutare le opportunità che arriveranno nelle prossime settimane. Con il mancato riscatto da parte del Napoli, il suo futuro sarà quindi lontano dall’azzurro, mentre il Lipsia lavorerà per individuare la soluzione più adatta in vista della prossima stagione.