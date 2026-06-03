Scambio Obaretin-Fini, il Genoa ha provato a inserire Norton-Cuffy: la risposta del Napoli
Nel corso dei dialoghi tra Napoli e Genoa per lo scambio che coinvolge Obaretin e Fini, il club rossoblù ha tentato di inserire anche il nome di Norton-Cuffy all’interno dell’operazione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, il Napoli, pur avendolo seguito con attenzione in passato, non si è mostrato particolarmente convinto dalla proposta.
La posizione del Napoli e la scelta di non affondare
Di fronte all’ipotesi di includere Norton-Cuffy nello scambio, il club azzurro non ha manifestato grande entusiasmo e ha preferito declinare l’invito del Genoa. Una scelta che conferma come la dirigenza stia valutando con estrema attenzione ogni profilo inserito nelle trattative, senza farsi condizionare da opportunità non perfettamente in linea con le proprie strategie di mercato.
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