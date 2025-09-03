Vlahovic, retroscena Romano: "Accostato al Napoli, sapete la loro risposta?"

Fabrizio Romano su Youtube ha parlato del mercato e di tutti i retroscena relativi all'estate. Tra i nomi citati, c'è anche quello di Vlahovic, in uscita dalla Juve ma già autore di due gol "Il Napoli non sarebbe mai andato a spendere certe cifre di ingaggio per Vlahovic, che pure era stato accostato agli azzurri dopo l'infortunio di Lukaku. Lo stesso Hojlund ha ridotto il suo ingaggio e questa scala di differenza ha ritardato l'operazione per i tempi tecnici".

