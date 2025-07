Zaccagni-Napoli, Sky: la Lazio non lo molla perché non può sostituirlo

Il giornalista Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte nel corso del programma 'Forza Napoli Sempre': “La trattativa per Nunez non si è mai spenta: il Napoli continua a parlare con l'agente e con il Liverpool per cercare di arrivare a cifre compatibili. La strada definitiva non è stata ancora intrapresa: il Napoli dovrà decidere se affondare per l'uruguaiano o se prendere Lucca. Nel giro di pochi giorni, addirittura prima del ritiro di Dimaro, si può andare a definire la questione attaccante. Non mi risulta che dietro l’acquisto di Osimhen da parte del Galatasary ci siano Juventus o Milan. Quale sarebbe il guadagno del Galatasaray? In Turchia, poi, gli pagherebbero 16 milioni di stipendio: è un ingaggio non da squadra italiana.

Zaccagni è sempre piaciuto al Napoli e piace anche a Conte. Il problema è che la Lazio non avrebbe come sostituirlo, e parliamo del capitano della Lazio. Insigne non può arrivare, forse neanche a gennaio. La Lazio non può tesserare nuovi giocatori, neanche a parametro zero per il blocco Uefa e ciò vale, a quanto pare, per tutta la stagione. La situazione potrebbe durare dodici mesi, perché il cambio delle regole avverrebbe a giugno prossimo. Alcuni sostengono che un parametro zero possa anche arrivare, ma ci risultano cose diverse e non la vedo facilissima. Prendere Lookman pure è difficile, ancor più dopo la cessione di Retegui in Arabia, che ha alzato i parametri di vendita degli orobici”.