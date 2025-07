Zanoli-Udinese, pista chiusa: la richiesta del Napoli ha bloccato tutto

L’Udinese è pronta a voltare pagina sul ruolo di esterno destro, e il nome di Kingsley Ehizibue è sempre più vicino all’uscita. Secondo Il Messaggero Veneto, il group technical director Gianluca Nani ha cerchiato in rosso quella casella nella rosa bianconera, segno che il trentenne nigeriano – titolare per necessità nella scorsa stagione – non rientra più nei piani tecnici del club. Le alternative finora testate non hanno convinto: Rui Modesto, acquistato un anno fa, non ha fatto breccia nelle idee di mister Runjaic, che ha preferito mantenere Ehizibue titolare, pur senza ottenere garanzie di rendimento.

Durante i colloqui col Napoli per Lorenzo Lucca, l’Udinese aveva mostrato interesse per Alessandro Zanoli, rientrato al club azzurro dopo il prestito al Genoa, ma la richiesta di 7 milioni ha bloccato tutto. È sfumata anche l’opzione Romano Floriani Mussolini: i friulani avevano offerto 4 milioni, ma la Lazio ha esercitato il controriscatto a 1,4 milioni, e il giocatore potrebbe finire alla Cremonese. Così ora il club friulano guarda oltreconfine: il nuovo profilo seguito è quello di Ki-Jana Hoever, esterno olandese classe 2002 di proprietà del Wolverhampton, reduce da un’ottima stagione in prestito all’Auxerre.