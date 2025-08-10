Zanoli va al Bologna! Gazzetta: annuncio nelle prossime ore, i dettagli dell'affare

È ormai ai titoli di coda l'avventura di Alessandro Zanoli al Napoli. Il terzino destro classe 200 è a un passo dal Bologna e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, per la gioia dei tifosi felsinei. L'ex Capri lascerà il club azzurro a titolo definitivo, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Dettagli dell'operazione: le cifre

L'affare si concluderà sulla base di 6 milioni di euro. Nello specifico il Bologna verserà nelle casse del Napoli 5 milioni di euro più 1 milione di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione che soddisfa tutti, con il difensore pronto a mettersi in gioco in una nuova realtà per continuare la sua crescita professionale.