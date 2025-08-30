Ultim'ora Zanoli va all'Udinese, già iniziate le visite mediche a Villa Stuart

vedi letture

Stanno per separarsi le strade tra il Napoli ed Alessandro Zanoli. L'esterno classe 2000 dice addio, stavolta però non in prestito: si trasferirà a titolo definitivo all'Udinese dopo i tanti prestiti tra Salernitana, Sampdoria e Genoa e avrà dunque una nuova chance importante in Serie A per avere maggiore continuità.

L'operazione con l'Udinese era definita da tempo, ma era stata messa in standby. Nelle ultime ore però è arrivato il via libera del Napoli: il giocatore in questi minuti è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il club friulano prima della firma sul contratto. L'operazione s'è conclusa a titolo definitivo, come detto, e porterà circa 5mln nelle casse del Napoli.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.