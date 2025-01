Zazzaroni: "Garnacho ha già parlato con Conte! A 60mln l'affare si fa"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bellissime le immagini del ritorno da Bergamo, vedere tutti i tifosi sono euforici, i +16 punti rispetto all’anno scorso fanno capire il lavoro di questa squadra e del suo tecnico. Vincere a Bergamo era difficile, per me era la partita più importante, un test importantissimo, anche perché c’era quel luogo comune dove si diceva che il Napoli non riusciva a vincere contro le grandi. In più senza Kvara e Buongiorno.

Il georgiano come testa lo aveva perso da un pezzo, evidentemente alcuni fattori lo distraevano: il contratto, il rinnovo, il suo carattere molto particolare. Adesso c’è libertà di testa. Neres che ha sguardo di uno che si è appena svegliato dà quella scossa e quella imprevedibilità incredibile. Garnacho ha parlato con Conte, è il giocatore giusto, a 60 milioni secondo me si fa. Conte preferisce lavorare tutta la settimana per inculcare i suoi principi. Lobotka riesce a cucire tutto, è la chiave di tutto il gioco del Napoli”.