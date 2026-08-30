Gabriel Jesus-Barça, affare lampo e sì immediato del brasiliano: i dettagli del contratto

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Barcellona, è fatta per Gabriel Jesus: tutti i dettagli dell'accordo raggiunto con l'Arsenal ed il giocatore

Il Barcellona ha chiuso l'operazione Gabriel Jesus, trattato da tempo dal Napoli che però non è riuscito a sbloccare le cessioni per liberare risorse economiche ed il posto in lista. Trovata l'intesa con l'Arsenal per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante brasiliano, che è pronto a lasciare Londra per approdare in Catalogna già domani.

Gabrie-Jesus, visite e dettagli dell'affare

Gabriel Jesus si sottoporrà alle visite mediche di rito già lunedì, passaggio obbligato prima della firma sul contratto che lo legherà al club blaugrana. Il giocatore è stato autorizzato dall'Arsenal a partire per le visite, segnale che conferma come l'operazione sia ormai in fase di chiusura. Sul piano economico, l'Arsenal incasserà un pacchetto da 10 milioni di euro più bonus legati al trasferimento a titolo definitivo del centravanti brasiliano, ormai fuori dai piani degli inglesi.

Gabriel Jesus-Barcellona, i dettagli del contratto

Sul fronte contrattuale, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Gabriel Jesus firmerà con il Barcellona un accordo biennale, che includerà anche un'opzione per un'ulteriore estensione di una stagione, fino al 2029. Sul piano personale, il sì del brasiliano è arrivato molto velocemente e senza tentennamenti. Per Gabriel Jesus il trasferimento al Barcellona rappresenta un'opportunità da sogno, e non a caso l'attaccante ha accettato immediatamente la proposta del club catalano.