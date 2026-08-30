Mazzocchi, c'è la svolta: apre per la prima volta all'addio, ecco dove può andare

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Calciomercato Napoli, si avvicina la cessione di Mazzocchi al Venezia

Dopo diverse offerte respinte, oggi è arrivata la svolta: Pasquale Mazzocchi ha aperto per la prima volta alla possibilità di lasciare il club azzurro. A muoversi con decisione per il giocatore - fuori lista per il Napoli - è il Venezia, che ha intavolato una trattativa avanzata per un ritorno che avrebbe un significato particolare per il terzino, cresciuto calcisticamente proprio in maglia arancioneroverde prima dell'approdo al Napoli. Lo riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira.

I dettagli del contratto fino al 2028, opzione per il 2029

Sul tavolo c'è già una proposta contrattuale concreta: un accordo fino al 2028, con un'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione, fino al 2029, legata alla permanenza del Venezia in Serie A. Una formula che lega il futuro del giocatore anche alle sorti sportive del club lagunare. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti, con la trattativa che sembra ormai avviata verso una conclusione positiva.