Zerbin, c'è l'intesa tra Napoli e Venezia: la formula dell'operazione

vedi letture

Il Napoli si avvicina a chiudere l'operazione con il Venezia per la cessione in prestito di Alessio Zerbin, così da far trovare più minutaggio all'esterno azzurro. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, riferisce le ultime sulla trattativa: "C’è l’intesa tra il Napoli e il Venezia per il prestito di Zerbin. L’esterno nei prossimi giorni si unirà alla sua prossima squadra".