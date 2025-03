Zhegrova, l'intermediario: "Lo voleva Conte già in estate, ora vale 60mln!"

Nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri‘ è intervenuto l’intermediario per l’affare Zhegrova, Serxhio Mezi: “Doveva trasferirsi a Napoli già in estate se Kvaratskhelia fosse andato al PSG. Fu un’indicazione di Conte per il mercato estivo. Poi se n’è parlato anche a gennaio, ma l’infortunio ha complicato le cose. Per la prossima estate il discorso è cambiato: ora ci sono Barcellona e United, secondo voi può il Napoli competere con queste squadre? Quando ci sono cifre alte, non penso che una società italiana possa pensare di acquistare, anche perché le loro offerte sono concrete. Oggi il prezzo del giocatore è di 60 milioni di euro, questo chiede il Lille“.

“Le condizioni di Zhegrova? Aspettiamo il mese di aprile, ma posso assicurarvi che tornerà più forte di prima. Ha carattere, è serio sul lavoro, oggi sono i medici che gli chiedono di aspettare, lui vorrebbe giocare“.

“Ismajli? Andrà a scadenza di contratto e non penso che il Napoli tornerà su di lui. Soprattutto per un fatto anagrafico. Calciatori per il Napoli? Non faccio nomi, ma ci sono un difensore forte e un centrocampista altrettanto forte che farebbero al caso degli azzurri“.