Zhegrova, l'intermediario rivela: "Il Napoli lo ha cercato anche in estate!"

vedi letture

Serxhio Mezi, intermediario per l’Italia dell’esterno offensivo del Lille Edon Zhegrova, ha raccontato nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’ le ultime su un nome da tempo attenzionato dal club azzurro: “C’è un interessamento da tempo del Napoli per Zhegrova. Il Napoli lo vuole. L’ha cercato anche nell’ultima sessione di mercato. L’unico problema che può esserci è il prezzo molto alto, almeno 40 milioni di euro. Ci sono stati dei contatti con Manna.

Zhegrova ha due possibilità: o andare al Barcellona o andare al Napoli. Queste, ad oggi, sono le sue prospettive per il futuro. Poi c’è da vedere anche la volontà del giocatore se dovessero esserci offerte. Il Napoli in questo momento gli dà la garanzia di farlo giocare, il Barcellona invece no. E questo è un altro discorso da prendere in considerazione e che stavamo valutando in vista del mercato di gennaio. Bisogna capire anche il Lille e che percorso farà in Champions League”.