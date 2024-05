Zirkzee esce allo scoperto: "Se rimarrò a Bologna? Per quanto ne so finora sì"

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna al centro di molte voci di mercato, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport

Giocherai la Champions League con la tua squadra?

"Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c'è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà".