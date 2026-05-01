"Un'opinione di m***a": Luis Enrique duro sulle critiche al 5-4 col Bayern

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Luis Enrique ha replicato duramente ad una critica della tv francese sull'epica sfida contro il Bayern che in realtà ha estasiato tutta Europa

Quattro giorni dopo l'incredibile semifinale d'andata di Champions League tra PSG e Bayern, vinta per 5-4 al Parco dei Principi la banda di Luis Enrique torna a giocare in Ligue 1. Riceverà il Lorient in casa e potrebbero essere quasi matematicamente campioni al termine di questa 32ª giornata in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Lens contro il Nizza. Presente in conferenza stampa per presentare il match e rispondere alle domande dei giornalisti, il tecnico del Paris è stato scomodato riguardo un pessimismo palesato dai social.

In questo caso Frederic Hermel, che ha definito il match "un simbolo dell'epoca TikTok". "Il calcio è un portiere, una difesa, un centrocampo e un attacco. Qui abbiamo avuto diritto solo all'attacco, da entrambe le parti. Per me il calcio è anche costruzione del gioco e tattica. Chi può dire che c'era un allenatore in campo? La tattica ieri era pari a zero", ha dichiarato dai microfoni di RMC.

"È come nella vita, ci sono pareri ovunque. E penso che non sia fondamentale rispettare tutte le opinioni perché, se un'opinione è di m***a, non sei obbligato a rispettarla...", ha replicato Luis Enrique. "Ci sono persone a cui piace il calcio giocato così, sono la maggioranza e io faccio parte di questi. Ma ci sono persone a cui non piace. Poco importa la loro opinione, abbiamo dimostrato che la maggioranza si è goduta la partita. È questo ciò che conta".