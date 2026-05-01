Napoli in Champions se... cosa serve per l'aritmetica già questo weekend
La giornata che sta per iniziare, la 35^ di Serie A, potrebbe regalare la matematica certezza a Napoli e Milan della qualificazione alla prossima Champions League. Ovvero l'obiettivo dichiarato di entrambe le società a inizio anno. Uno scenario più possibile per gli azzurri, mentre i rossoneri dovrebbero andare incontro ad una serie di risultati favorevoli.
La situazione del Napoli
La base è chiara, battere il Como nello scontro diretto di sabato alle 18. A quel punto gli azzurri salirebbero a 72, a +11 sui lariani con sole 3 giornate da disputare. C'è però da considerare anche la Roma: nel caso in cui i giallorossi non riuscissero a battere la Fiorentina, ecco che arriverebbe la matematica qualificazione in Champions League per gli uomini di Conte.
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