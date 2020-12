Ajax-Atalanta, le formazioni ufficiali: il Papu c'é! Out Ilicic

Ajax e Atalanta hanno diramato le formazioni per la sfida di Champions League in programma stasera alle ore 18.55. Nell'Atalanta c'è Gomez ma non Ilicic, Ten Hag schiera la sorpresa Brobbey.

Ajax (4-3-3) Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martinez, Tagliafico; Labyad, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Brobbey. Allenatore: Erik ten Hag

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata.