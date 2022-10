Ajax, Bergwijn: “Mi aspettavo un Napoli così forte. Ci siamo parlati nello spogliatoio…”

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, l'attaccante dell'Ajax Steven Bergwijn è intervenuto in conferenza stampa

Giochi meno bene rispetto a prima.

"Fa parte del gioco, ci sono momenti buoni e meno buoni, non posso che allenarmi al meglio"

Sul momento di difficoltà

"Noi abbiamo parlato nello spogliatoio, ma quello che diciamo resta lì, non ci resta che dimostrare in campo".

Sull'assenza di Tadic

E' un giocatore importante per noi, lo sappiamo, sia dentro che fuori dal campo"

I giocatori dell'Ajax negli spogliatoi hanno davvero rifiutato lo scambio delle maglie con i giocatori del Napoli? Potete chiarire le immagini?

"Non ci siamo capiti, è venuto il team manager ma non c'erano magliette da scambiare in quel momento"

Vi aspettavate un Napoli così devastante in Champions? E' il miglior attacco del torneo

"Sì, me lo aspettavo, hanno giocatori molto forti, a partire da Kvaratskhelia”.