Ajax, Klaassen: "Dobbiamo vergognarci! Formazione sbagliata, l'ho detto all'intervallo"

"Se vai in vantaggio qui, poi non puoi buttarla via".

TuttoNapoli.net

Davy Klaassen, autore del momentaneo 1-0 dell'Ajax contro i Go Ahead Eagles, ha commentato al termine del match il pareggio che è costato il primato in classifica ai Lancieri: "Dobbiamo essere molto meglio di così. Se vai in vantaggio qui, poi non puoi buttarla via. Abbiamo avuto diverse opportunità per fare il secondo o il terzo gol, ma non ci siamo riusciti. Se pareggi 1-1 in casa contro i Go Ahead, allora ti vergogni".

Klaassen non ha risparmiato nemmeno il suo stesso allenatore, che in vista della sfida col Napoli ha fatto riposare alcuni titolari: "Penso che la nostra formazione fosse sbagliata, l'ho detto all'intervallo. Le nostre ali avrebbero dovuto restare più larghe, ma Kenneth e Florian non l'hanno fatto (riferendosi a Taylor e Grillitsch, ndr). Quando perdevamo palla, il nostro centrocampo era completamente aperto".