Ancora una doppietta di Haaland: il Dortmund accede ai quarti

Il Borussia Dortmund pareggia 2-2 col Siviglia ed è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale di Champions League. I tedeschi, che avevano vinto fuori casa all'andata 2-1, si portano in vantaggio al 35' col solito Haaland: fuga sulla sinistra di Reus, che sorprende alle spalle Jesús Navas e offre al centro per il norvegese che segna con un comodo tap-in. Al 54' ancora il bomber neroverde segna la sua personale doppietta: rigore trasformato per la seconda volta, il primo era stato fatto ripetere per l'intervento del VAR. Al 69' Il Siviglia accorcia le distanze con En-Nesyri che di piattone manda il pallone appena sotto al sette scheggiando la parte bassa della traversa. All'utimo minuto di recupero ancora il marocchino En-Nesyri regala il pari agli andalusi con un colpo di testa.