Ufficiale Arsenal-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: le scelte di Arteta e Simeone

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Arsenal e Atletico Madrid in programma alle 21:00 si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, ma anche delle scelte tattiche coraggiose

Dopo l’1-1 dell’andata al Metropolitano, la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid in programma alle 21:00 si preannuncia all’insegna dell’equilibrio, ma anche delle scelte tattiche coraggiose da parte dei due allenatori.

Le scelte di Arteta e Simeone

L’Arsenal si schiera con un 4-2-3-1 offensivo ma ben bilanciato. Davanti a Raya, la linea difensiva è ormai consolidata con White, Saliba e Gabriel, mentre Calafiori partirà dal primo minuto. A centrocampo spicca la scelta di affiancare Rice al giovane Lewis-Skelly, un segnale di fiducia e allo stesso tempo di grande coraggio per una sfida di questo livello. Sulla trequarti qualità e imprevedibilità con Bukayo Saka, Eze e Leandro Trossard a supporto di Gyökeres, in un attacco costruito per muovere la difesa avversaria e creare superiorità tra le linee.

Dall’altra parte, l’Atletico Madrid di Simeone resta fedele al suo 4-4-2, ma con interpreti in grado di cambiare ritmo e volto alla gara. Tra i pali c’è la sicurezza di Jan Oblak, mentre la difesa si affida a solidità e fisicità con Le Normand e Dávid Hancko, supportati sugli esterni da Pubill e Ruggeri. A centrocampo l’equilibrio è garantito da Koke e Marcos Llorente, con Giuliano Simeone e Lookman pronti a dare dinamismo e profondità sulle fasce. In attacco torna dal primo minuto Julián Álvarez, che farà coppia con Griezmann per cercare di colpire la retroguardia dei Gunners.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All.: Mikel Arteta

Atletico Madrid(4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann. All.: Diego Simeone.