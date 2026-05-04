Fabian troppo importante per il PSG: ex azzurro subito titolare in Champions dopo l'infortunio

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Il Paris Saint-Germain si prepara a una notte decisiva in casa del Bayern Monaco, nel ritorno della semifinale di Champions League. Con il vantaggio del 5-4 maturato all’andata, i parigini devono resistere all’intensità bavarese ma arrivano a questa sfida con tanti dubbi. Uno dei nodi principali riguarda l'impiego di Fabián Ruiz. Reduce da un lungo stop, il centrocampista spagnolo è candidato a una maglia da titolare, anche se non ancora al 100% della condizione. Il suo rientro rappresenta comunque una risorsa importante per Luis Enrique, costretto a rivedere l’assetto della squadra dopo l’infortunio di Achraf Hakimi.

Senza Hakimi il PSG cambia assetto

L’assenza del laterale marocchino porterà infatti a un riassetto tattico: Warren Zaïre-Emery dovrebbe essere adattato sulla fascia destra, liberando così un posto a centrocampo. Ed è proprio qui che si inserisce il nome di Fabián Ruiz, favorito per completare il reparto insieme a Vitinha e João Neves. Sabato, contro il Lorient, lo spagnolo ha indossato anche la fascia da capitano, segnale di fiducia e leadership nonostante una condizione ancora da perfezionare. La sua esperienza potrebbe rivelarsi determinante in una partita che si preannuncia ad altissima intensità. Resta però un interrogativo: basterà la sua ritrovata continuità per reggere il ritmo del Bayern? La risposta arriverà dal campo, in una sfida che vale una stagione.