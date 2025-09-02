Ufficiale Atalanta, la lista di Juric per la Champions: c'è anche Lookman! Out Bakker

Ademola Lookman reintegrato in rosa dall’Atalanta, l'attaccante nigeriano resterà in nerazzurro almeno fino a gennaio. Sfumato l’approdo all’Inter, la società bergamasco punta a ricucire i rapporti col giocatore, come confermato dalla sua inclusione nella lista Champions.

L’unica assenza di rilievo nella lista Uefa è Mitchel Bakker, fermo a lungo dopo la rottura del crociato subita in ritiro. . I 4 slot riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio sono occupati da Rossi e Sportiello, Scalvini e Bernasconi.

La lista Champions dell'Atalanta.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello

Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini

Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic

Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca