Atalanta, la lista di Juric per la Champions: c'è anche Lookman! Out Bakker
Ademola Lookman reintegrato in rosa dall’Atalanta, l'attaccante nigeriano resterà in nerazzurro almeno fino a gennaio. Sfumato l’approdo all’Inter, la società bergamasco punta a ricucire i rapporti col giocatore, come confermato dalla sua inclusione nella lista Champions.
L’unica assenza di rilievo nella lista Uefa è Mitchel Bakker, fermo a lungo dopo la rottura del crociato subita in ritiro. . I 4 slot riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio sono occupati da Rossi e Sportiello, Scalvini e Bernasconi.
La lista Champions dell'Atalanta.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic
Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca
