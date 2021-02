Atalanta-Real, bergamaschi subito in 10: è 0-0 al 45'

Termina pari il primo tempo di Atalanta-Real Madrid, ottavo di finale d'andata di Champions League. Un errore dell'arbitro tedesco Stieler toglie l'opportunità all'Atalanta di giocare ad armi pari con il Real Madrid, Mendy all'uno contro uno con Freuler, fuori area. Il brasiliano anticipa lo svizzero in maniera chiara che lo stende, ma la palla si allarga e non sarebbe occasione del gol. L'arbitro Stieler, invece di dare il giallo, non ha dubbi: è rosso. Grandi discussioni e proteste, ma il Var non corregge l'errore abbastanza evidente del direttore di gara. L'Atalanta si difende bene e solo nel finale Isco sfiora il gol con una conclusione che finisce fuori di poco.